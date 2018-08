Nieuwe beurs voor creatievelingen op Watewy 17 augustus 2018

02u29 0 Tielt Vandaag en morgen vindt de allereerste editie van 'Homemade With Love' plaats op recreatiedomein De Watewy.

Het gaat om een beurs waar creatieve inwoners van Tielt hun eigen creaties kunnen tentoonstellen en verkopen. Initiatiefneemster is hobbyiste Ellen Goethals, die zelf met 'By Elly' handgetekende kaartjes maakt. De bezoekers kunnen er onder meer snuisteren tussen zelfgemaakte juweeltjes, textiel, kunst, kaartjes en handwerkjes.





Er zijn zeventien standhouders ingeschreven. De beurs is vandaag gratis toegankelijk tussen 16 uur en 20 uur. Morgen gaan de deuren open om 14 uur.





(SVR)