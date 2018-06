Nieuwe atletiekpiste officieel ingelopen 28 juni 2018

De gloednieuwe atletiekpiste aan sporthal De Ponte werd gisteren officieel ingehuldigd door het stadsbestuur. In aanwezigheid van tientallen leden van AV Molenland en heel wat nieuwsgierige recreatieve lopers werd een lintje doorgeknipt, waarna bijna iedereen zich meteen aan een rondje waagde. De piste kostte zo'n 300.000 euro en was een drietal maanden gesloten voor de werken. Eerder werd ook de verlichting aangepakt en kwamen er nieuwe kleedkamers en douches. Tijdens de werken aan de piste werd er ook een extra oefenterrein aangelegd voor het jeugdvoetbal. "De vorige piste was bijna 25 jaar oud en was alle veerkracht verloren", legt schepen voor Sport Simon Bekaert (sp.a) uit. "Nu kunnen we er weer voor minstens 25 jaar tegen." (SVR)