Nieuwbouwproject met 27 appartementen in steigers 06 maart 2018

Op de hoek van de Kapellestraat en het Generaal Maczekplein zal een nieuw appartementsgebouw opgetrokken worden door bouwpromotor Lafaut.





De residentie telt 27 appartementen en drie gelijkvloerse kantoorruimtes en kreeg de naam '8700'. Vijf van de appartementen in het modern ogende gebouw zijn penthouses. De oppervlaktes van de appartementen variëren van 57 tot 163 vierkante meter. Overal is er een buitenterras voorzien. Ondergronds is ruimte voorzien voor 44 parkeerplaatsen, 31 bergingen en een gemeenschappelijke fietsenstalling. Vlaemynck Vastgoedmanagement staat in voor de verkoop van de appartementen, waarvan nu al een vierde verkocht is. De bouw start komend najaar.





(SVR)