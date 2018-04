Nieuw uitzendkantoor in Kortrijkstraat 11 april 2018

Uitzendkantoor Absolute Jobs, een relatief jong bedrijf dat pas in 2011 opgericht werd en de laatste jaren aan een stevige groei bezig is, opent een nieuw kantoor in Tielt, meer bepaald in de Kortrijkstraat nummer 18.





"We zoeken vooral technische profielen", vertelt office manager Stefanie Vanhove. "Elektriciens, lassers, chauffeurs en mechaniekers, maar ook horecapersoneel en administratief medewerkers kunnen we helpen, altijd met optie vast." Geïnteresseerden kunnen terecht op tielt@absolutejobs.be of op 050/67.18.14. (SVR)