Nieuw restaurant 'La Vida' klaar voor opening 23 februari 2018

02u30 0 Tielt Dries Deceuninck en Monique Van Helver, tot voor kort de zaakvoerders van dorpsrestaurant De Waaiberg, zijn klaar voor een nieuw begin. Volgende week donderdag openen ze de deuren van hun gloednieuwe restaurant 'La Vida' op de markt van Aarsele.

In februari vorig jaar besliste het koppel om de leegstaande bakkerij te kopen op de markt van Aarsele, op amper enkele honderden meters van De Waaiberg. "We wilden al langer een eigen zaak", zegt Monique. "Maar we zijn ons hart verloren aan Aarsele, dus moest het hier in de buurt zijn. Eerst leek die bakkerij ons maar niets, maar dankzij de visie van bevriend architect Eddy Uytterschaut zijn we toch door de knieën gegaan. We hebben er geen spijt van gehad."





Monique en Dries kochten behalve de bakkerij ook het achtergelegen slachthuis en sinds eind augustus vorig jaar ondergingen de stokoude panden een ware metamorfose.





Grotere zaak

De nieuwe zaak is groter dan De Waaiberg en is opgedeeld in verschillende ruimtes door een centraal blok met daarin het sanitair. De zaal is naast de inkom, met aan de andere kant van het blok een ruime loungeruimte. Een indrukwekkende toog domineert het geheel. Achter de gloednieuwe keuken is er ook nog eens een vergaderruimte op de plaats waar ooit het slachthuis was.





Moderne interieur

"Het interieur is niet modern en niet landelijk, maar een soort tijdloze mix geworden", verwoordt Monique het. "Ergens is er nog dat Spaanse tintje (Dries en Monique runden in een vorig leven een restaurant in Spanje - red), maar dan met stevig West-Vlaams accent. Vandaar ook de naam 'La Vida'. Genieten van het leven is waar het hier om draait. Nu alleen nog hopen dat de klanten er even gek van zijn als wij."





"Of we de Waaiberg niet gaan missen? We hebben toch even een traantje moeten wegpinken toen we de deuren voor de laatste keer achter ons dicht trokken. Zeven jaar lang was dat ons leven, maar laat ons zeggen dat we nu een kindje hebben dat ten minste echt van ons is."





(SVR)