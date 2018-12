Niet iedereen loopt warm voor kerstmarkt 2.0 CDR

08 december 2018

De kerstmarkt nieuwe stijl, waarbij de vzw Tieltse Middenstand en Ondernemingen kiest voor één centrale dranktent en tal van standjes met geschenkartikelen van de lokale middenstanders in plaats van tientallen drankstandjes uitgebaat door Tieltse verenigingen, zorgt voor verdeelde reacties bij de Tieltenaren. De ene is voor, maar anderen verkiezen toch het vroegere concept. “Ik vind het echt wel jammer voor de verenigingen dat zij niet meer aan de bak komen”, oordeelt Demmy Ollivier die zichzelf kerstgek noemt. “Maar langs de andere kant is het wel gezellig en vind ik het uitgangspunt dat een kerstmarkt meer moet zijn dan een zuipfestijn wel goed. Misschien moet men proberen om volgend jaar een evenwicht tussen beide te vinden en zowel drankstandjes als geschenkartikelen voorzien. Ook ben ik voorstander om de kerstmarkt volledig rond de Halletoren op te stellen, niet grotendeels in de Tramstraat zoals nu het geval is.” “Ik vrees ook dat er minder volk zal opdagen”, pikt Lennert Ecarnot in. “En dat niet enkel door het mindere weer. De verenigingen brachten vroeger toch wel allemaal hun eigen aanhang mee.” Marie-Rose Spriet is op haar beurt 100% voor de nieuwe insteek. “Er is toch niets leuker dan kerstcadeautjes kopen op een kerstmarkt. Veel mensen gaan speciaal daarvoor kerstshoppen in het buitenland. Nu kan het ook in Tielt.”