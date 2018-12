Natuurpunt veilt plank vol nostalgie Sam Vanacker

20 december 2018

14u35 1 Tielt Natuurpunt De Torenvalk organiseert net als vorig jaar een online veiling in de week voor kerst. Er gaan een veertigtal items onder de hamer, waaronder schilderijen, boottochtjes en overnachtingen, maar het meest opvallende item is ongetwijfeld dit stuk hout uit het voormalige Sint-Jozefscollege.

Het gaat om het deksel van wat ooit een studiebank moet zijn geweest. Door de jaren heen hebben heel veel verschillende studenten er duidelijk hun ‘handtekening’ op achter gelaten, waardoor het hout nagenoeg helemaal volgekrabbeld is. “Nostalgie van de bovenste plank”, verwoordt De Torenvalk het.

“Vooral voor oud-studenten van het Sint-Jozefscollege is dit een buitenkansje. Via onze veiling bieden we hen de kans om in het bezit te komen van een uniek kunstobject. Helemaal vol van schoolse emoties en volkse wijsheden.”

Wie eventueel zijn handschrift herkent en/of het stukje nostalgie in huis wil halen kan nog tot zondagavond 23 december een bod doen via www.detorenvalk.be/veiling. De hoogste bieder op middernacht wint.

De opbrengst van de veilingsactie gaat naar de verdere uitbreiding van natuurgebied De Vorte Bossen in Ruiselede.