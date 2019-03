Natuurpunt en Fietsersbond willen af van auto’s in tunnel onder spoorweg tussen Driesstraat en Ventweg Sam Vanacker

11 maart 2019

10u17 0 Tielt Natuurpunt de Torenvalk en de Fietsersbond van Tielt willen een verbod op gemotoriseerd verkeer op de Ventweg. Mobiliteitsschepen Vincent Byttebier (CD&V) zal de situatie onderzoeken.

De verkeerssituatie in de omgeving van de Ventweg is veranderd sinds de spoorwegovergang aan de Dentergemstraat in het najaar van 2018 afgesloten werd. Als alternatief werd de Driesstraat een stuk verlengd zodat auto’s via de tunnel naast de zuiderring onder de sporen richting Ventweg kunnen rijden. Omdat het om een smalle doorgang gaat, besloot het vorige stadsbestuur er een tijdelijke regeling met verkeerslichten in te voorzien. De weg grenst aan het gebied van de beschermde kamsalamander, terwijl er ook veel fietsers rijden.

“De voorbije weken is het gebied een slagveld geworden voor kamsalamanders”, zegt Stijn Vincent van Natuurpunt De Torenvalk. “Tijdens onze overzetacties hebben we een opmerkelijk groot aantal verkeersslachtoffers vastgesteld. De toename van de soort de voorbije jaren komt hierdoor sterk in gevaar. We hebben tijdelijk een scherm geplaatst dat moet voorkomen dat trekkende salamanders worden doodgereden, maar tegelijk moeten de dieren wel kunnen oversteken om zich voort te planten. De enige oplossing is een verbod op gemotoriseerd verkeer.”

Fietsvriendelijke stad

Birger Landuyt van de Fietsersbond deelt die mening. “Gemengd verkeer is onhoudbaar op deze weg. De opstelling met verkeerslichten is traag, onduidelijk en duur. Een oplossing met eenrichtingsverkeer is ook ongewenst omdat dit sluipverkeer zal aanmoedigen en het fietsen of wandelen langs de ventweg zal ontmoedigen. Trage weggebruikers verwachten er bovendien geen auto's. Te vaak staan fietsers er voor onaangename verrassingen. We pleiten daarom voor een verbod op gemotoriseerd verkeer. Er is geen enkele reden om de spoorwegtunnel niet af te sluiten. De nabijgelegen wijken hebben genoeg alternatieve wegen. Het nieuwe bestuur wil van Tielt een wandel- en fietsvriendelijke stad maken. Een eerste belangrijke stap kan die ambities alleen maar bevestigen.”

Mobiliteitsschepen Vincent Byttebier (CD&V) laat weten dat de situatie onderzocht en besproken zal worden.