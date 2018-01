Nancy Ottevaere vervangt Joris Uyttenhove als gemeenteraadslid 25 januari 2018

Volgende week donderdag legt Nancy Ottevaere (46) de eed af als nieuw gemeenteraadslid voor CD&V. Ze vervangt Joris Uyttenhove, die recent verhuisde naar Oostende. Nancy is moeder van drie en woont in Aarsele met haar echtgenoot Andy Van Maele. Het wordt niet de eerste keer dat de Aarseelse zetelt in de gemeenteraad, want tot eind 2012 was ze ook al gemeenteraadslid. Achttien jaar werkte ze als onthaalmoeder, maar sinds er vier jaar geleden bij haar CVS en fybromyalgie werd vastgesteld doet ze het noodgedwongen wat kalmer aan. Verder is Nancy ook aangesloten bij de kunstkring van Aarsele.