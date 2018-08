Naar Pukkelpop? Houd je ogen open voor tekeningen van Guust (17) 07 augustus 2018

02u41 0 Tielt De chilloutzone tegenover het hoofdpodium van Pukkelpop wordt straks opgefleurd met tekeningen van de 17-jarige Guust Mathys uit Tielt.

Hij reageerde begin dit jaar op een advertentie van Pukkelpop en stuurde een reeks ontwerpen in. Tot zijn verbazing kreeg de student beeldende kunsten een paar maanden later een mailtje van de organisatie, zijn werk was geselecteerd. "Mijn hartslag ging onmiddellijk de hoogte in. Ik was door het dolle heen. Ongelooflijk dat ik zo'n kans heb gekregen." Ondertussen is de praktische kant van de zaak zo goed als rond. "Vooral mijn werk met de hoofden die samen een mensenmassa vormen past perfect bij een festival en sprak de mensen van Pukkelpop erg aan", legt de jonge kunstenaar uit. "De tekeningen zullen gedrukt worden op eettafels, olievaten en schaduwplekjes in de chilloutzone samen met werken van andere kunstenaars", vertelt Guust, die in ruil twee gratis combitickets kreeg.





De tekeningen van Guust vind je op Instagram onder @the.buddha.of.suburbia. (SVR)