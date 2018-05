Na moord op zoon: slager Hans heropent zijn zaak 23 mei 2018

02u39 0

Bjorn, de zoon van slager Hans De Vrieze werd op 1 mei in Schuiferskapelle door een liefdesrivaal vermoord. Omdat Bjorn wekelijks 65 tot 70 werkuren presteerde in de slagerij van zijn vader, was het voor Hans na de feiten praktisch onmogelijk om de zaak verder te runnen. "Uiteindelijk hebben we beslist om er weer vol voor te gaan", zegt Hans. "Mijn zoon zou het ook zo gewild hebben. Ik heb een dame met ervaring in dienst genomen die zowel in de winkel als het atelier zal werken en een extra slager komt ons parttime versterken. Annelies, die al tot ons team behoorde, blijft ook aan boord." Begin volgende week gaat het nieuwe team aan de slag. Toch is Hans van plan om het voorlopig iets kalmer aan te doen. "We gaan naar twee sluitingsdagen per week in plaats van één: op dinsdag en zondag. Tijdens de week zullen we ook op enkele dagen wat vroeger sluiten. De focus ligt nu vooral op de integratie van onze nieuwe medewerkers in de zaak." (VHS)