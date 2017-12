Na de feestdis met z'n allen lopen op tweede kerst 02u36 0 Sam Vanacker Deelnemers van de kerstcorrida in Tielt. Tielt Twee corrida's in onze regio gisteren. In Tielt lokte de kerstcorrida 1.600 deelnemers, in Sint-Eloois-Winkel bracht de San Silvestercross 1.350 lopers op de been.

Met ruim 1.600 deelnemers waren er op de kerstcorrida van AV Molenland in Tielt ongeveer evenveel lopers als vorig jaar. De organisatie spreekt van een succes. "Alles staat of valt met het weer", aldus secretaris Rita Vandenbussche. "Het mag koud zijn, zolang het droog blijft. Bij de heren hadden we 263 inschrijvingen voor de loop van 5 kilometer, maar de vrouwen gingen daar voor het eerst vlotjes over met in totaal 306 inschrijvingen. Voor de 10 kilometer hadden we een mooie 995 deelnemers."





Ook in Sint-Eloois-Winkel werd er gelopen. De San Silvestercross, of de oudste stratenloop uit de regio, bracht er 1.350 lopers op de been. "Een puik resultaat", lacht voorzitter Bruno Bonte. Leon Debusseré (17) was een van de deelnemers aan de kleine cross. "Geweldig gezellig onderweg met onder meer een doedelzakspeler, een trommelkorps en een heus orkest. Qua sfeer en gezelligheid met de honderden lichtjes zeker een dikke 10 voor de organisatie." Kortrijkzaan Mathijs Casteele (28) won voor de tweede keer op rij de grote cross over 8,5 kilometer in exact 28 minuten. Sofie Hooghe (25) uit Vichte was dan weer de snelste vrouw. Zij won de Winkelse Corrida voor de derde keer op rij. Elke deelnemer kreeg een goedgevulde doos fruit mee naar huis. (SVR/VGGS)





Joke Couvreur Ook de kinderen liepen mee in Sint-Eloois-Winkel.