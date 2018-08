N-VA focust op extra fietspaden 28 augustus 2018

De N-VA-kandidaten voor het provinciaal kiesdistrict Kortrijk-Roeselare-Tielt hebben hun provinciale campagne afgetrapt met een fietstocht doorheen het kiesdistrict. Ze kozen niet zomaar voor de fiets. "Een van onze speerpunten is om de fietspaden uit te breiden voor onze regio. Er zijn nog te veel 'missing links'", aldus fractievoorzitter en lijsttrekker Kristof Pillaert uit Hooglede.





"Zo moeten er nog vrijliggende fietspaden gerealiseerd worden van Tielt naar Deinze en van Tielt naar Kanegem", pikt Johan De Poorter uit Meulebeke in. Andere fietspaden waar volgens de partij spoed achter gezet moet worden, zijn die langs de Stationstraat in Oostrozebeke, de Kolenkaai in Roeselare, de Egemstraat in Pittem, de Ruiseleedsesteenweg in Wingene en de Torenweg en Poekestraat in Ruiselede. (CDR)