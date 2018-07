N-VA en Open Vld opnieuw in kartel naar kiezer 13 juli 2018

02u34 0

N-VA en Open VLD trekken in oktober opnieuw in kartel naar de kiezer. Dat gebeurt wederom onder de noemer N-VA/Open Vld+ . Lijsttrekker wordt huidig burgemeester Els De Rammelaere, lijstduwer schepen Veerle Vervaeke. "Een tandem waarvan we bewezen hebben dat die werkt", klinkt het. "We zijn door onze daadkracht in de voorbije legislatuur nog dichter naar elkaar toegegroeid." De lijst telt zeventien nieuwkomers en tien oudgedienden. De tweede stek is voor nieuwkomer Simon Germonpré (28), de zoon van wijlen Vld-boegbeeld Gery Germonpré en Magda Maes, die ook nog in de gemeenteraad gezeteld heeft. Hij is actief in het verenigingsleven en accountmanager. Andere nieuwkomers zijn de uit Kosovo afkomstige Hamdi Latifi van transportbedrijf Transllapi, geriatrisch verpleegkundige Demmy Ollivier en zorgkundige Lisa Bogaert. Onder andere Joris Tack en Henk Mauws nemen hun politiek engagement opnieuw op. (VDI)