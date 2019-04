Muzikanten van JET in het spoor van Sinbad en Aladdin met voorjaarsconcert in teken van 1001 Nacht Sam Vanacker

08 april 2019

13u25 5 Tielt De JET Symphonic Band dompelt het Gildhof op zaterdag 27 april in Oosterse sferen met een voorjaarsconcert dat helemaal in het teken staat van de verhalen van Duizend-en-een Nacht.

Het concert bestaat uit twee delen en brengt Oosterse en Arabische muziek. Het hoofdwerk van de avond is het verhaal van Sheherazade, die meteen ook het hoofdpersonage en de verteller is van het originele Arabische verhaal. Om aan de dood te ontsnappen vertelt de gewiekste Sheherazade haar moordlustige echtgenoot elke nacht een verhaal. Telkens is de man zo benieuwd naar het vervolg dat hij haar leven spaart. Zo gaat dat duizend-en-een nachten door, tot de waanzinnige sultan uiteindelijk tot inkeer komt.

“Zoals een slangenbezweerder zijn slang uit het rieten mandje laat dansen, zo zal dirigent Wim Belaen de muzikanten op sleeptouw nemen”, verwoordt Mathieu Vande Voorde van JET het. “Het is een prachtig verhaal dat op meesterlijke wijze in muziek is omgezet door Nicolaï Rimsky Korsakov. Een huzarenstukje om te spelen, maar we gaan deze uitdaging zeker niet uit de weg. De presentatie van de avond is al voor het vierde jaar op rij in handen van Annelies Vanderbeke.”

Kaarten kosten 12 euro (kinderen onder de twaalf jaar komen er gratis in) en zijn te verkrijgen bij de leden, in de Bruggestraat 32, op 051/40.53.94 of via kaarten@jettielt.be. Het concert start om 20 uur.