Muziekkapel van Defensie komt naar Europahal Sam Vanacker

12 februari 2019

17u36 0 Tielt Het muziekkorps van de Belgische Defensie komt naar Tielt. Het gaat om een groot harmonieorkest aangevuld met een cavalerie-trompetterkorps. De opbrengst van het dubbelconcert gaat naar het goede doel.

Op donderdag 21 en vrijdag 22 februari brengen Lions Club Tielt, Claristique en de Academie voor Muziek en Woord de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen naar de Europahal voor een dubbeloptreden. Beide concerten bevatten telkens een apart programma en brengen een aantal gerenommeerde solisten voor het voetlicht. Onder hen ook Tieltenaar David Van Maele, leerkracht aan de Tieltse Academie.

De Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen is niet van de minste. Het korps werd opgericht onder Leopold I in 1832 en daarmee stond het aan de wieg van België. Mede door een reeks bijzondere dirigenten groeide het uit tot een harmonieorkest van wereldfaam met 84 topmusici in de rangen, dat nog eens aangevuld wordt door negentien trompetters. De opbrengst van het optreden gaat naar vier goede doelen van eigen bodem: Stichting Me To You, Mivalti, Foton en de Pamperbank.

Het optreden start op donderdag om 20 uur en op vrijdag om 19.30 uur. Er zijn verschillende kaartformules, met onder andere vip-arrangementen en combitickets voor beide concerten. Een gewone kaart kost twintig euro in voorverkoop. Wie jonger is dan 26 jaar betaalt vijftien euro. Leerlingen van de Academie betalen tien euro. Bestellen kan op www.academietielt.be/gidsen.