Muziekkamp Muzimax schot in de roos 04 mei 2018

De zevende editie van Muzimax, het tweedaagse muziekkamp van Koninklijke Harmonie Vermaak Na Arbeid, was ook dit jaar weer in een handomdraai volzet. Vijftig kinderen van het tweede tot en met het vierde leerjaar leerden er muziek maken op echte of zelfgemaakte instrumenten en zongen en dansten samen dat het een lieve lust was.





Zoals de traditie dat wil, werd het kamp afgesloten met een slotconcert onder begeleiding van jeugdorkest The Young Ones.





(SVR)