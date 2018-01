Musicalgezelschap houdt open auditie voor 'Annie' 23 januari 2018

Musicalgezelschap Mathea brengt begin volgend jaar 'Annie' op de planken en is op zoek naar acteurs.





Daartoe word er op zondag 25 februari vanaf 11 uur een auditie georganiseerd in De Ponte. Voor de kinder- en volwassenrollen zoekt Mathea kandidaten die kunnen zingen, acteren en dansen. Ervaring is niet vereist. Michel Rogissart neemt de regie voor zijn rekening, Tom Hoornaert is verantwoordelijk voor het muzikale luik.





Inschrijven voor de auditie kan tot donderdag 25 januari via mail op info@mathea.be. (SVR)