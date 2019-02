Multivechtsportclub Seikan organiseert initiatielessen SVR

13 februari 2019

16u07 0 Tielt De Tieltse multivechtsportclub Seikan vzw organiseert vanaf maandag 18 februari een vijfdelige lessenreeks multivechtsport.

De initiatielessen vinden telkens plaats op maandag van 20 tot 21 uur in de judozaal van Tielt. Telkens komt een verschillend aspect van de vechtsport aan bod. “We beoefenen onze krijgskunst op een recreatieve manier, wat betekent dat we niet deelnemen aan competitie”, legt trainer Ludovic De Cuypere uit. “Verder richten we ons voornamelijk op zelfverdediging, het versterken van de fysieke conditie en de mentale weerbaarheid.”

De vijf lessen behandelen respectievelijk boksen, kickboksen, zelfverdediging en multivechtsport. Deelnemen kan vanaf 14 jaar. Inschrijven kost 25 euro (verzekering inbegrepen) en kan via info@seikan.be of op 0477/39.74.16 bij Ludovic De Cuypere. Meer info op www.seikan.be of de Facebookpagina van Seikan vzw.