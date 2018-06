Motorrijder tegen vangrail 16 juni 2018

02u40 0

Op de ringweg in Pittem raakte een 30-jarige motorrijder uit Tielt gisternamiddag gewond bij een ongeval. B.M. reed met zijn Yamaha van Tielt richting Roeselare toen hij in een flauwe bocht langs de Joost de Ter Beerstlaan ten val kwam en tegen de vangrail terechtkwam. Hij moest naar het ziekenhuis in Tielt overgebracht worden maar verkeerde niet in levensgevaar. (LSI)