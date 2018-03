Motorclub vindt nieuwe uitvalsbasis in 't Pompierke 20 maart 2018

Café 't Pompierke in de Stedemolenstraat is voortaan de nieuwe thuisbasis van MTC Tielt. De club werd eind 2011 opgericht en gebruikte tot 2015 Dopolo als lokaal, maar zat sindsdien zonder vaste stek.





"Tijdens de kerstmarkt raakten we aan de praat met Johan Baele van 't Pompierke en zo ging de bal aan het rollen", zegt bestuurslid Dany De Ceuninck.





De club telt een kleine 40 leden en organiseert straks op de eerste zondag van april al voor de zesde keer een motortreffen met een bepijlde rondrit van 180 kilometer.





(SVR)