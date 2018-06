Moeder en zoon knallen tegen paal 20 juni 2018

02u29 3

Langs de Goedlevenstraat in Dentergem is een wagen maandagavond rond 23 uur in de gracht tegen een betonnen verlichtingspaal geknald. In de wagen raakten moeder S.C. (53) uit Tielt en haar 28-jarige zoon D.D. gewond. Naar eigen zeggen moest de vrouw in de smalle, landelijke weg uitwijken voor een tegenligger en kwam ze daardoor rechts van de weg in de gracht terecht. De Ford Focus botste frontaal met een betonnen verlichtingspaal die door de klap in drie stukken brak maar wel nog rechtop bleef staan. Netwerkbeheerder Eandis zorgde voor de plaatsing van een nieuwe paal. De brandweer hielp de slachtoffers uit de auto en sloot de weg voor het verkeer af. (LSI)