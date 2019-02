Moeder en twee kinderen naar ziekenhuis na schuiver in de sneeuw VHS

Een automobiliste verloor vrijdag rond 9.15 uur de controle over haar wagen op de Kapelleweg in de Tieltse deelgemeente Schuiferskapelle. Het wegdek lag er door de sneeuw glad bij. De auto kwam tegen een boom en in de gracht terecht. De bestuurster en haar twee kinderen liepen lichte verwondingen op. Ze werden alle drie naar het Sint-Andriesziekenhuis overgebracht.