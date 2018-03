Mobiele Winkelstraat wordt Beedrop 24 maart 2018

02u52 0

Vanaf midden april gaat de Mobiele Winkelstraat onder de vleugels werken van Beedrop, een gelijkaardige thuisbezorgingsdienst met een breed netwerk in Oost-Vlaanderen. Daardoor zullen de handelaars van Tielt ook in andere steden klanten kunnen bereiken en wordt het aanbod voor de consument groter. De naam van de Mobiele Winkelstraat verandert vanaf dan in Beedrop. De Mobiele Winkelstraat bestaat ondertussen iets meer dan een jaar, biedt producten aan van 24 lokale handelaars en rondde bijna de kaap van duizend bestellingen. Vooral voor Tieltenaars die een drukke job en een gezin moeten combineren, blijkt de thuisleveringsdienst een meerwaarde. (SVR)