MNM laat Tieltse figureren als poetsvrouw 08 november 2018

Liesje Ghekiere (35) uit de Stokerijstraat heeft een opmerkelijke passage bij radiozender MNM gemaakt. Gisteren lanceerde de zender een filmpje waarin te zien is hoe de Tieltse verkleed als clown en als poetsvrouw schijnbaar toevallig opduikt in verschillende studio's. Aanleiding is een wedstrijd bij uitzendbedrijf Jobfixers, waar Liesje werkt. "Op kantoor loopt een wedstrijd waarbij we om ter meest de media moeten halen. De vijf personeelsleden die het hoogste bereik halen, winnen een weekendje Londen. Ik stuurde een berichtje naar MNM en werd tot mijn verbazing afgelopen dinsdag ter plaatse uitgenodigd. Het filmpje is intussen al ruim 14.000 keer bekeken, dus ik denk dat het weekend in de sacoche is." (SVR)