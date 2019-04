Mivalti-bewoner Eric Libbrecht mag ‘kleinste expo van Tielt’ vullen Sam Vanacker

05 april 2019

12u53 4 Tielt De derde editie van ‘de kleinste expo van Tielt’ opent op vrijdag 19 april in het gebouw van communicatiebureau Kliek in de Bruggestraat. Het komende half jaar zijn er werken van Mivalti-bewoner Eric Libbrecht te bewonderen.

Na eerder Robbe Callewaert en Sofie Huvaere is het nu de beurt aan een van de bekendste bewoners van Mivalti. De exposant is namelijk Eric Libbrecht (52), die het syndroom van Down heeft en tot zijn vijftiende in de Verenigde Staten woonde met zijn ouders. Later kwam hij terug naar België en sinds 1995 verblijft hij in Mivalti, waar hij al langer zijn tekentalent botviert bij Ateljee44. Toen op 21 maart voor Wereld Down Syndroom Dag een vliegtuig over Tielt vloog, kreeg Erik als officieus Mivalti-burgemeester de eer het lintje door te knippen.

“Limousines en sportieve wagens zijn Erics favoriete onderwerpen en die zet hij in hoog tempo om in stifttekeningen. Geen evidentie”, legt Ateljee44-verantwoordelijke Jan Baeke uit. “We vertrekken echt vanuit hun eigen fantasie. Het gaat dus niet om een opdracht, wat toch voor een extra dimensie zorgt en een extra uitdaging is. Bij Eric levert dat mooie werkjes op, waarmee hij nu graag en voor het eerst naar buiten komt.”

Met de ‘kleinste expo van Tielt’ wil Kliek-zaakvoerder Wim Wullaert jong talent de kans geven eigen werk tentoon te stellen. Dat Eric ondertussen 52 jaar is, vormt geen probleem. “Jong of nieuw, het is maar hoe je het bekijkt. Mivalti heeft de voorbije jaren sterk ingezet op creativiteit en kunst, waardoor we alle cliënten en bewoners die in hun kunstprojecten actief zijn vanuit artistiek standpunt nog als ‘jonge’ kunstenaars mogen beschouwen. Er zit duidelijk nog evolutie in wat Eric maakt.”

De ‘kleinste expo van Tielt’ is na de opening op 19 april (16 uur) tijdens de kantooruren vrij te bezichtigen in de Bruggestraat 105.