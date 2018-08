Miskende kunst in ziekenhuis nu sterker verlicht 22 augustus 2018

02u37 0 Tielt U heeft ze wellicht al eens opgemerkt: sinds de opening van het vernieuwde Sint-Andriesziekenhuis in 2013 hangen aan de ingang enkele blauwe ledstrips. Weinigen weten evenwel dat het om een kunstwerk van de Antwerpse video- en beeldkunstenares Monique Thomaes gaat. Een opfrisbeurt drong zich op.

In rust pulseert de verlichting langs de gevel alsof het de hartslag van het gebouw is. Wanneer iemand de draaideuren gebruikt, reageert de verlichting door de bezoeker naar binnen te volgen. Om 'Een Zucht van Licht' beter tot zijn recht te komen, werden alle oude ledstrips begin deze maand vervangen door nieuwere, sterkere strips. Verlichtingsfirma Neon Elite uit Pittem voerde de werken gratis uit. Alles samen gaat het om ruim 80 meter leds. Johan Defour, gewezen medewerker van Neon Elite en de man die in 2013 de uitvoering in goede banen leidde, stond ook nu weer in voor de coördinatie. "Sinds de opening in 2013 zat ik ermee in mijn maag", vertelt hij. "Alle aandacht ging naar het monumentale werk van Nick Ervinck in de hal en weinig mensen hadden oog voor het werk van Monique. Vijf jaar na datum hopen we dat alsnog goed te maken." Ook de Tieltse Gidsenkring draagt zijn steentje bij. Die zal het werk opnemen in een van haar begeleide stadswandelingen. (SVR)