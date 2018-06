Minister verwerpt bezwaren rond afschaffing buurtweg 02 juni 2018

Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvlieghe bevestigt het besluit van de provinciale deputatie om twee buurtwegen ter hoogte van de Neringenstraat in Tielt af te schaffen. Vijf buurtwoners hadden daar een bezwaarschrift tegen ingediend. Door het verwerpen van die bezwaren kan de stad werk maken van een omgevingsvergunning voor de heraanleg van de Neringenstraat.





Het stadsbestuur van Tielt kreeg in april 2014 subsidies van het Agentschap Onroerend Erfgoed voor de heraanleg van de reeds jaren in slechte staat verkerende kasseiweg. Er werd een vergunning voor de werken gevraagd en toegekend, maar die werd later door de deputatie vernietigd. "Vroeger liep er op die plaats immers een voetwegeltje", verduidelijkt schepen van Openbare Werken Veerle Vervaeke (Open Vld). "In de praktijk is dat verdwenen, maar officieel is het nooit afgeschaft. Dat moest eerst gebeuren voor we een nieuwe vergunning konden indienen. We hebben daar een nieuw dossier voor ingediend. De deputatie keurde dat goed, maar tegen dat besluit is door vijf omwonenden in hoger beroep bezwaar ingediend." De bezwaren variëren van vrees van schending van de privacy en waardeverlies bij afschaffing van de buurtweg tot de impact op de bestaande landschapswaarden en het in twijfel trekken van de verkeersveiligheid bij de herlocalisatie van het bestaande fietspad. Even was er nog vrees dat het dossier met de bezwaarschriften spoorloos was, maar dat ontkent het kabinet van de minister met klem. "We hebben op 9 januari de bezwaarschriften binnengekregen en op 30 mei is het ministerieel besluit opgesteld", aldus woordvoerder Jan Pauwels. Schepen Veerle Vervaeke is blij met de goede afloop. "Nu de buurtweg afgeschaft is, kunnen we werk maken van de omgevingsvergunning. Eens er daar groen licht is, kan de bouwvergunning volgen. We hopen de deadline van 2020 te halen. Tegen ten laatste dan moeten we de factuur voorleggen om onze subsidies te kunnen verzilveren." (VDI)