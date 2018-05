Miniatuurwerf wordt blikvanger op zeventiende landbouwexpo 26 mei 2018

De Landelijke Gilde van Tielt organiseert op zondag 3 juni voor de zeventiende keer de jaarlijkse landbouwexpo en veeprijskamp op de terreinen van nv Nemegheer langs de Wakkensesteenweg. In de voormiddag is er een tractorwijding bij de Onze-Lieve-Vrouwekerk, gevolgd door een middagmaal met stoofvlees en frietjes.





Vanaf 10.30 uur start de 28ste traditionele veeprijskamp voor Belgisch wit-blauw en melkvee. Net als vorig jaar is er een 'trekker-trek' met oldtimertractoren (bouwjaar 1993 en vroeger).





Toegang gratis

Speciale attractie dit jaar is een miniatuurwerf van de Antwerpse Agromodelbouwclub. Op een bouwwerf van zo'n 150 vierkante meter zullen tientallen telegeleide machientjes zoals kipwagens, kranen en tractoren druk in actie te zien zijn. De toegang voor de expo is gratis.





Kaarten voor het middagmaal zijn te verkrijgen bij het bestuur of via 0474/59.71.33. (SVR)