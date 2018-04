Milo Meskens op Europafeesten 19 april 2018

Op zaterdag 7 juli staat Milo Meskens op de Tieltse Markt in het voorprogramma van School Is Cool en Praga Khan vs Buscemi. Daarmee is ook de line-up voor de Europafeesten op zaterdag volledig. De singer-songwriter brengt een melancholische mix van pop, folk en blues. Dankzij debuutsingle 'Here With Me' stond hij meteen internationaal op de kaart, terwijl ook opvolger 'New Beginning' meteen hoge ogen gooide. Om 20 uur staat hij op de markt van Tielt. Om 22 uur is het de beurt aan School is Cool en om 23.30 uur mag Praga Khan vs Buscemi afsluiten. (SVR)