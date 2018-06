Midwest heeft economisch plan voor 2019-2024 klaar 28 juni 2018

De 16 burgemeesters van de regio Midden-West-Vlaanderen hebben een economische vernieuwingsvisie voor 2019-2024 klaar. "We zijn de meest welvarende streek in West-Vlaanderen, met een lage werkloosheid en veel starters waarvan 75% de eerste drie jaar overleeft. Maar wat als er een storm opsteekt en onze streek onder druk komt te staan?", stelt Kris Declercq, Roeselaars burgemeester en voorzitter van het Midwestoverleg. "Elke stad en gemeente heeft z'n eigen prioriteiten klaar maar het is uniek dat we met 16 samen, nog voor de verkiezingen en over de gemeente- en partijgrenzen heen een economisch toekomstplan maakten. De regio zet in op de maakindustrie, innovatie in de zorg en smartregio. Werken aan werk en een lerende regio blijven belangrijk net als het optimaliseren van ruimte voor wonen en werken, het klaarmaken van netwerken voor mobiliteit, energie en IT voor de toekomst en het verkleinen van de milieu-impact." (CDR)