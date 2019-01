Microgolf zorgt voor rook in woning LSI

14 januari 2019

Een kortsluiting aan een microgolfoven zorgde maandagnamiddag rond 16u30 voor rook in een woning langs de Vinktstraat in Aarsele (Tielt). Rookmelders alarmeerden de bewoners, die er zelf in slaagden de elektriciteit uit te schakelen. De brandweer van de zone Midwest snelde ter plaatse maar moest niet blussen. De brandweermannen onderzochten de oorzaak en kwamen bij de microgolfoven uit. Ze zorgden ook voor ventilatie van de woning.