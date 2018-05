Met loodzwaar Mariabeeld de Poelberg op BEDEVAARTSOORD VIERT 80 JAAR MET PROCESSIE SAM VANACKER

04 mei 2018

02u37 0 Tielt Naar het Mariagrotje op de Poelberg, dat 80 jaar bestaat, trekt zondag een processie. Net als bij de inwijding van de grot in 1938 zal het 100 kilogram zware Mariabeeld in een praalstoet tot bovenop de Poelberg worden gedragen.

"Het ontstaan van de grot hebben we te danken aan zuster Alphonsine", opent diaken Chris Nemegheer. "Zij heeft ervoor gezorgd dat er hier in 1938 een plaats van devotie gebouwd werd, volledig naar het voorbeeld van de grot van Lourdes. Uit erkentelijkheid voor wat zij hier verwezenlijkt heeft en uit dankbaarheid voor Onze-Lieve-Vrouw organiseren we deze processie. Net als bij de inwijding en bij de viering van 75 jaar Poelberggrot zal het beeld van 'Onze Lieve Vrouwe' naar boven worden gedragen in een langgerekte stoet. Opnieuw voorzien we in praalpoorten langs de weg en zal de stoet begeleid worden door doedelzakspelers."





Ongeval

Vijf jaar geleden startte de processie nog aan de O.L.V.-kerk in het centrum van Tielt, maar van die formule wordt nu afgestapt. "Zeker voor de mannen die het beeld moesten torsen, viel de afstand toen niet te onderschatten", gaat de diaken verder. "Toen bleek er op ons traject ook nog eens een wagen tegen een elektriciteitspaal te hebben gereden, waardoor we een omweg moesten maken en een stuk later dat verwacht op de Poelberg waren. Dergelijk scenario vermijden we dit keer liever. Om het voor iedereen toegankelijk te houden, is de afstand ingekort tot anderhalve kilometer. Bovendien hebben we ook enkele reservedragers die kunnen aflossen. Aan helpende handen is geen gebrek. We hopen toch zo'n driehonderd mensen op de been te krijgen."





Tombola

Het kleine bedevaartsoord blijkt nog steeds verrassend populair. Volgens buurtbewoners Roger Van Compernolle en zijn echtgenote Denise Deneve komen er elk jaar meer bezoekers bij. "Toen de laatste zusters hier vertrokken zijn, in 2005, heeft moeder-overste ons gevraagd om voor de grot te zorgen", legt Roger uit.





"Zo vervangen we regelmatig de kaarsen, geven we de zitbankjes af en toe een nieuwe laag verf en staan we in voor de bloemen in de lente. Het kerkbezoek mag dan in dalende lijn zitten, het aantal bezoekers hier groeit. We zien dat 'Onze Lieve Vrouwe' zelfs veel jonge mensen weet te beroeren. Al minstens dertien jaar branden er elke dag nieuwe kaarsen."





Er wordt zondag om 14 uur verzameld aan de Aardappelhoeve in de Putterijstraat voor koffie en een stukje taart. Daarna trekt de stoet gelovigen de Poelberg op. De aankomst is rond 15 uur. Koorleden van Amuzang zullen er een lof brengen, waarna de dag afgesloten wordt met een tombola van de Vrienden van Lourdes. Een gelukkige winnaar krijgt een cheque van 500 euro voor een bedevaart naar Lourdes.