Met gocart door ziekenhuisgang BIJ BUITENSPEELDAG WORDT 'BUITEN' NAAR BINNEN GEBRACHT IN AZ DELTA SAM VANACKER CHARLOTTE DEGEZELLE

19 april 2018

02u36 0 Tielt Kinderen hadden gisteren geen excuus om binnen te blijven want het was Buitenspeeldag. Maar dat was niet zo evident voor wie ziek is. Om ook die kinderen een fantastische dag te bezorgen, zette Stad Roeselare een unieke samenwerking op met AZ Delta en ze brachten 'buiten' naar binnen.

De televisie op zwart, geen huiswerk en massaal buiten ravotten. Dat was kort samengevat de 11de Buitenspeeldag die gisteren in heel Vlaanderen werd georganiseerd om kinderen te stimuleren meer buiten te spelen. De zomerse temperaturen zorgden voor de perfecte omstandigheden, maar helaas was het niet voor alle kinderen mogelijk om onbezonnen buiten te stoeien.





"Daarom zetten wij een samenwerking die mogelijk uniek is in Vlaanderen op met AZ Delta", vertelt jeugdschepen Michèle Hostekint (sp.a). "Ook wie momenteel in het ziekenhuis verblijft, moet kunnen genieten van de Buitenspeeldag en daarom brengt de Jeugddienst samen met enkele partners en de spelbegeleiders van AZ Delta vandaag 'buiten' hier naar binnen en zorgen we ervoor dat kinderen die buiten mogen zich kunnen uitleven in de ziekenhuistuin."





Springkasteel

In de gang van de kinderafdeling, waar gisteren 14 kinderen verbleven, werden grasmatten uitgerold, konden de kinderen rondrijden met go-carts, was er ochtendgymnastiek,... Kindjes die niet van hun kamer mochten omwille van besmettingsgevaar kregen een grimeur over de vloer en zagen hoe hun ramen beschilderd werden. In de binnentuin stond een springkasteel opgesteld en was er stoepkrijt voor handen voor kindjes die buiten mochten, maar ook voor wie gewoon eventjes in het ziekenhuis was voor een onderzoek of op bezoek. Als klap op de vuurpijl kwam ook de ploeg van Ketnet- jeugdjournaal Karrewiet filmen wat een extra attractie voor de kinderen was.





Ziek of niet, de patiëntjes genoten voluit van hun Buitenspeeldag. "Ik verblijf hier al sinds vorige week donderdag", vertelt Ymke Devooght (8) uit Staden. "Het zijn vooral lange dagen. Vandaag is het hier dan ook veel leuker dan anders en ik ga er volop van profiteren. Ik liet me al schminken, reed met de go-carts en kan niet wachten om straks op het springkasteel uit de bol te gaan." Haar mama, zangeres Lisa Leman, genoot er duidelijk van om een stralende Ymke door de ziekenhuisgangen te zien sjeezen. "En de dag wordt alleen maar beter want we kregen net te horen dat Ymke vanavond (gisteren nvdr.) naar huis mag", glundert zij.





Ook elders in de regio leefden kinderen zich uit. Buiten wel, onder een blakende zon. Zo was het in Tielt , waar de jeugddienst alles uit de kast haalde, razend druk. Van op het Alexianenplein tot in de schaduw van de Halletoren op de Markt beleefden ruim 500 kinderen een topnamiddag dankzij springkastelen, een schietstand, volksspelen, een eendjeskraam, een draaimolen,.. En de (groot)ouders? Die zochten verkoeling op de terrasjes.