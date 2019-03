Melkrock lost eerste vier namen Sam Vanacker

13u23 0 Tielt Vzw Heelal, de vzw achter Melkrock, heeft de eerste vier namen gelost die op zondag 11 augustus naar recreatiedomein De Watewy komen voor de 22ste editie van het Tieltse festival. Het gaat om Spinvis, Jaguar Jaguar, Mooneye en Crayon Sun.

Spinvis is het alter ego van de Nederlandse artiest Erik de Jong en is vooral bekend van songs zoals ‘Voor Ik Vergeet’, ‘Bagagedrager’, ‘Oostende’ en ‘Kom Terug’. Op Melkrock speelt Spinvis een set met full band.

De tweede naam is Jaguar Jaguar. Zij brachten met ‘Montoji’ een eerste EP uit in 2018 en wierpen hoge ogen in De Afrekening van StuBru met de single ‘So Long’. De band speelde dit jaar nog voor een uitverkochte AB club en een bomvolle Trix in Antwerpen.

Mooneye, de band rond de West-Vlaamse singer-songwriter Michiel Libberecht, won onlangs De Nieuwe Lichting van Studio Brussel. Met zijn vorige groep Mickey Doyle won Libberecht twee jaar geleden zelfs nog de tiende editie van de Melkrock Rally.

Crayon Sun ten slotte is de nieuwe psychstonerbluesband rond Aldo Struyf (Mark Lanegan Band, ex-Millionaire, Creature With The Atom Brain) en Big Dave (The Electric Kings). Het stevigere werk.

Meer namen volgen binnenkort. De ticketverkoop van Melkrock start op 1 mei om 11 uur.