Melkrock belooft opnieuw succes te worden 09 augustus 2018

Op recreatiedomein de Watewy is vzw Heelal druk bezig met de opbouw van het festivalterrein van Melkrock. Komende zondag 12 augustus verwelkomt het gezinsvriendelijke festival onder meer De Piepkes, dirk. en Het Zesde Metaal. Aan het succesvolle concept is weinig gewijzigd. "Het gras ligt er weliswaar een stuk minder groen bij dan andere jaren, maar we gaan opnieuw volledig voor gezellige drukte, mooi weer en goeie muziek in een aangename setting", zegt programmator Bram Vermeersch." Er wordt net als vorig jaar gemikt op zo'n 1.500 bezoekers. Nieuw is dat elke bezoeker een programmaboekje met een plannetje van het terrein krijgt. De 21ste editie van Melkrock wordt aan elkaar gepraat door Korneel De Clercq van Radio 1. Tickets kosten zondag 25 euro aan de deur. (SVR)