Melissa opent nieuwe babywinkel in Ieperstraat 02u46 0 Sam Vanacker Melissa De Coster (28) met dochter Renée (8 maanden) en zoontje Vctor (3) in de gloednieuwe winkel. Tielt Volgende week vrijdag opent er een gloednieuwe babyspeciaalzaak in de Ieperstraat. Achter de toonbank van de nieuwe Mimi Baby staat de 28-jarige Melissa De Coster uit Wingene, zelf moeder van twee en ervaringsdeskundige.

De voorbije maanden bracht Melissa alles in gereedheid voor de opening van de nieuwe winkel. "Bij de geboorte van Victor drie jaar geleden kwam ik via via terecht bij Mimi Baby (een Brugse keten van babyspeciaalzaken, nvdr.). Ook voor Renée (8 maand) legde ik een geboortelijst bij hen en haalde ik er doopsuiker en geboortekaartjes. Beide keren was mijn ervaring erg positief. Daarnaast run ik al langer met 'Petit Victor' een eigen webshop met kinderschoentjes. Bovendien werk ik graag met kinderen, dus besliste ik om mijn job als officemanager bij een interimkantoor op te geven en de sprong naar zelfstandigheid te wagen. Als mama van twee schatten van kinderen kan ik bovendien perfect inschatten wat de noden zijn van jonge, aanstaande ouders." Melissa houdt de openingsuren van de winkel bewust beperkt tot de namiddag. "In de voormiddagen, op woensdag en op zaterdag kan enkel op afspraak langs worden gekomen. Om ouders goed te ontvangen en de service te bieden die ze verdienen is een individuele aanpak nodig", besluit Melissa. Alle info is terug te vinden op mimibabytielt.be. (SVR)