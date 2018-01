Medewerkers Radio Molenland vieren overgang naar Radio Oost West 02u35 0 Foto Sam Vanacker

Sinds 1 januari is Radio Molenland niet meer. In de plaats daarvan is de familiezender voortaan te horen op 106.5 FM onder de naam Radio Oost West. Op 31 december werd er afscheid genomen van de oude naam met een uitgebreid programma waarbij de meest memorabele momenten uit dertien jaar radiogeschiedenis de revue passeerden. Om de overgang van de oude naar de nieuwe naam feestelijk te vieren werden alle medewerkers van de radio getrakteerd op een glas. Op korte termijn zal Radio Oost West behalve in het Tieltse ook te beluisteren zijn op de FM-frequentie 107.3 vanuit Wielsbeke.











(SVR)