Maurice blaast 100 kaarsjes uit Sam Vanacker

11 april 2019

16u55 15 Tielt Reden tot feest in woon-en zorgcentrum Deken Darras, want bewoner Maurice Minne rondde donderdag de kaap van de honderd. “Mijn geheim voor een lang leven? Alcohol heb ik nooit aangeraakt. Altijd limonade.”

De kersverse eeuweling heeft een bewogen levensloop achter de rug. Maurice werd geboren op 11 april 1919 in een kroostrijk gezin met zestien kinderen.De Schuiferskapellenaar leerde voor schoenmaker maar door een zwaar ongeluk begon hij pas op zijn 23ste in die stiel te werken. “Toen mijn vader zeventien was hielp hij mee bij een bevriend landbouwersgezin”, vertelt zoon Walter. “Daar liep het mis. Tijdens het invetten van de riem van een pikdorser verloor hij ei zo na zijn rechterarm. Vijf jaar heeft hij gerevalideerd. Het is niets minder dan een wonder dat hij zijn arm nog heeft.”

Maurice vond de liefde bij Rachel, die in de jaren veertig samen met haar familie vanuit Brussel naar Schuiferskapelle vluchtte voor de oorlog. Samen brachten ze zes kinderen groot: Christiane, Marie-Cecile, Walter, Jo en Magda. Maar het gezin bleef niet van het ongeluk gespaard. Maurice verloor zijn vrouw aan kanker toen ze amper 58 jaar was. Ook dochters Magda en Marie-Cecile zijn overleden aan de ziekte. Maurice is intussen al 42 jaar weduwnaar. “Vorige weekend nog kreeg hij een nieuwe klap te verwerken”, gaat zoon Walter verder. “Zijn laatst overgebleven broer Rogier Minne is zaterdag gestorven. Hij was 86 en kwam tot voor kort nog regelmatig op bezoek bij mijn vader.”

Ondanks de tegenslagen staat de gewezen schoenlapper positief in het leven. Hij verblijft al tien jaar in wzc Deken Darras en is nog altijd goed bij de pinken. “Het is allemaal wat overweldigend vandaag”, zegt Maurice, die het wat moeilijk heeft zijn emoties de baas te blijven door al de aandacht. “Mijn geheim voor een lang leven? Ik heb nooit een sigaret aangeraakt en heb nooit een druppel alcohol gedronken. Alleen limonade voor mij.”