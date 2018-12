Mathea kiest voor zekerheid: ‘Annie’ in Europahal en niet in Gildhof CDR

08 december 2018

18u00 5

Musicalgezelschap Mathea repeteert al sinds april twee maal per week om in januari de harten van de Tieltenaars te veroveren met de musical Annie, het bekende verhaal van het weesmeisje met de bos rode krullen. “Het is ondertussen vier jaar geleden dat we The Sound of Music op scène brachten, terwijl we normaliter tweejaarlijks een musical brengen”, vertelt voorzitter Hilde Decoene. “Dat door de asbestproblematiek in het Gildhof. Het was de bedoeling dat wij in 2019 als eerste in het gerenoveerde cultuurcentrum zouden staan, maar we hebben er toch voor geopteerd om straks in de Europahal op te treden. Voor de zekerheid, maar ook omdat we niet tijdig in het Gildhof kunnen om er te repeteren.”

De voorstellingen vinden plaats op vrijdag 18, zaterdag 19 en zondag 20 januari. In totaal staan er 55 acteurs en een 15-koppig orkest op de planken. Vedette van de show wordt wellicht de hond Queni die in heel wat scènes voorkomt. “Ook zij, haar baasje en trainer zijn twee maal per week op de repetities present. Ze doet het uitstekend maar een hond op scène wordt toch spannend. Zeker op het ogenblik dat Annie haar roept en zij moet reageren. We zijn allemaal benieuwd of dat zal lukken”, lacht Hilde.

Tickets voor Annie kosten 17 euro, kinderen tot en met 14 jaar betalen 13 euro. Er is ook een VIP-formule (enkel op zaterdagavond nvdr.) aan 30 euro. Dan krijg je tijdens de pauze een hapje en een drankje. Reserveren kan via 0468/05.08.06 of reservatie@mathea.be. Meer op www.mathea.be.