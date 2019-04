Marleen Verbrugghe (52) vanaf mei achter de toog van De Gouden Pluim Sam Vanacker

01 april 2019

11u29 4 Tielt De Gouden Pluim heeft een overnemer gevonden. Vanaf begin mei neemt Marleen Verbrugghe de fakkel over van Freddy Vandecaveye.

Marleen woont in De Ginste en is geen onbekende in Tielt. Ze heeft twaalf jaar restaurantervaring onder de gordel, maar door omstandigheden begint ze nu een nieuw verhaal op de markt van Tielt. “Freddy en Veronique hebben iets moois gemaakt van De Gouden Pluim en ik wil verder gaan op hetzelfde elan”, vertelt ze. “Ik wil gezelligheid bieden en ga mijn best doen om iedereen zich welkom te laten voelen. Wat het aanbod betreft, blijft De Gouden Pluim in de eerste plaats een café, al ga ik ook een aantal kleine snacks op de kaart zetten. Vanzelfsprekend is het niet de bedoeling dat ik de restaurants in de omgeving beconcurreer.”

Marleen staat in het weekend van 4 en 5 mei voor het eerst achter de tapkraan van De Gouden Pluim.