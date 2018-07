Markt afgesloten wegens werken 16 juli 2018

02u27 0

De markt van Tielt wordt donderdag en vrijdag in de richting van de Nieuwstraat afgesloten wegens werken. De voeg in de rijweg tussen Juwelier Vande Walle en Piadza wordt dan hersteld. Tijdens die periode is geen verkeer mogelijk vanuit de Kortrijkstraat en Bruggestraat richting Nieuwstraat. (SVR)