Marc Debruyne verliest strijd tegen kanker 28 mei 2018

Zaterdagvoormiddag is journalist Marc Debruyne overleden. Hij werd 55 jaar. In mei 2016 werd huidkanker vastgesteld bij Marc. Een eerste behandeling werd succesvol afgerond, maar halfweg 2017 kwam de kanker terug. Een nieuwe behandeling haalde niks uit en in februari van dit jaar kreeg hij te horen dat er geen hoop meer was. Marc was afkomstig van Pittem en woonde de laatste jaren van zijn leven in Kanegem. 29 jaar geleden was hij een van de drijvende krachten achter de oprichting van Die Original Dorfmuzikanten uit Pittem. "Ik hoop dat de Dorfmusikanten ook na mij een hechte bende vrienden blijven, want daarin schuilt de kracht van onze vereniging", liet hij in dat verband nog optekenen. Marc was bestuurslid van de Tieltse Perskring en was de vader van Jens (24) en Niels (26). Hij was getrouwd met Katharina Eloot. De uitvaart vindt plaats op zaterdag 2 juni om 11 uur in de parochiekerk van Pittem. (SVR)