Man steelt sleutels bij oma en berooft zijn familie: 2 jaar met uitstel JHM

19 maart 2019

12u56 1

Een 22-jarige jongeman uit Tielt heeft van de rechter twee jaar cel met uitstel en achthonderd euro boete gekregen voor inbraken bij zijn familie. In het huis van zijn oma stal hij de reservesleutels om vervolgens bij zijn familieleden in te breken en hen te beroven. J.W., die lijdt aan ADHD, stal heel wat werkmateriaal bij zijn ooms en tantes, die hij dan verkocht. Ook bij zijn buren ging J.W. op dievenpad. Zijn zus en moeder hebben uiteindelijk de politie verwittigd nadat ze een deel van de buit hadden gevonden in zijn kamer. De jongeman verscheen aangehouden voor de rechter, maar mag nu de gevangenis verlaten als hij wordt opgenomen voor een psychische behandeling. Hij krijgt ook een reeks voorwaarden opgelegd: zo mag hij niet uitgaan, geen alcohol drinken en moet hij tussen middernacht en 6 uur thuis blijven.