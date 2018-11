Man opgepakt in tankstation met valse munten 26 november 2018

In een tankstation in Tielt is vrijdag een 62-jarige Pool opgepakt. De man probeerde valse muntstukken van 1 en 2 euro in te wisselen voor echte biljetten.





De uitbater doorzag zijn plannetje en verwittigde de politie. Die kon de Pool ter plaatse arresteren. Hij had in totaal ruim 100 euro aan valse muntstukken op zak. Over de herkomst van het valse geld bestaat nog geen duidelijkheid. De valsemunter werd dit weekend aangehouden door de onderzoeksrechter in Brugge. Hij verschijnt morgen voor de raadkamer, die zal beslissen over zijn verdere aanhouding. (SDVO)