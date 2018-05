Man krijgt 7 maanden cel voor diefstal in politiekantoor 19 mei 2018

Een 21-jarige man uit Ardooie heeft 7 maanden cel gekregen voor een hoogst opmerkelijke diefstal die hij vorig jaar pleegde. Op 5 april bood de twintiger zich aan in het politiekantoor van Tielt voor een verhoor in een ander dossier. Na het verhoor graaide hij achter de rug van de wijkinspecteur diens gsm mee. "Ik heb dit nog nooit meegemaakt", sprak de procureur. Aanvankelijk ontkende de jongeman de diefstal, maar uiteindelijk ging hij toch over tot bekentenissen. Hij verklaarde zelf niet te weten wat hem bezielde. De gsm was na de diefstal niet meer bruikbaar, waardoor de wijkagent een schadevergoeding van 500 euro kreeg toegekend. (SDVO)