Man die inbrak 'omdat hij frikandellen moest eten', is vrij 27 juli 2018

Een 27-jarige man uit Tielt heeft 37 maanden cel met uitstel gekregen voor een inbraak met vertoon van een mes in de muziekschool in Tielt, twee maanden geleden op zaterdag 19 mei. Dat betekent dat de man gisterenavond vrijgelaten werd, wat zijn vriendin in de rechtszaal erg gelukkig maakte. "We hebben financiële problemen en moesten al vier dagen frikandellen eten. Op de vierde dag is mijn vriendin van pure ellende beginnen huilen. Dat kon ik niet aanzien en daardoor ben ik in een opwelling gaan inbreken om spullen te vinden om te kunnen verkopen", had N.V. verklaard. De man ging aan de haal met 4 gsm's, een portefeuille en fietssleutels. (JHM)