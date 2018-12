Man blijft vast voor kruisboogmoord op liefdesrivaal Siebe De Voogt

14 december 2018

10u34 0

De 24-jarige dader van de kruisboogmoord in Schuiferskapelle bij Tielt blijft twee maanden langer in de cel. Dat heeft de raadkamer in Brugge beslist. V. trok op 1 mei naar de woning van slagerszoon Bjorn De Vrieze (28). Hij had net ontdekt dat zijn vriendin, tevens de moeder van zijn twee kinderen, een relatie was gestart met de man. In de woning bracht V. De Vrieze om met een kruisboog. Opvallend genoeg heeft hij nog altijd een relatie met de vrouw. Naar eigen zeggen schoot de jongeman het slachtoffer per ongeluk dood en wilde hij hem alleen wat bang maken. Nog volgens V. kocht hij het wapen vijf jaar geleden aan in Nederland, maar die verklaring stelde hij intussen bij. De kruisboog zou hij kort voor de moord hebben aangeschaft. Het onderzoek naar de feiten verloopt intussen vlot. “Het is enkel nog wachten op het verslag van de psychiaters en het moraliteitsonderzoek”, zegt Kris Vincke, de advocaat van V.