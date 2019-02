Man blijft langer in cel voor kruisboogmoord op slagerszoon Siebe De Voogt

08 februari 2019

15u24 0 Tielt De 24-jarige dader van de kruisboogmoord in Schuiferskapelle blijft twee maanden langer in de cel. Jordy V. bracht op 1 mei slagerszoon en liefdesrivaal Bjorn De Vrieze (28) om het leven in zijn woning.

Jordy V. had net ontdekt dat zijn vriendin, en de moeder van zijn twee kinderen, een relatie was begonnen met De Vrieze. Jordy bracht De Vrieze om met een kruisboog. Opvallend genoeg heeft V. nog altijd een relatie met de vrouw. Hij beweert ook dat hij het slachtoffer per ongeluk doodschoot en hem alleen maar bang wilde maken. Aanvankelijk beweerde V. dat hij het wapen vijf jaar geleden in Nederland had gekocht, maar die verklaring heeft hij ondertussen bijgesteld. Hij zou de kruisboog kort voor de moord hebben gekocht. Het onderzoek is zo goed als afgerond. “Het moraliteitsonderzoek is af. Het is alleen nog wachten op het verslag van de psychiaters”, stelt de advocate van V.