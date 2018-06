Man (24) blijft vast voor moord met kruisboog 30 juni 2018

Een 24-jarige man uit Tielt blijft twee maanden langer in de cel in het dossier van de kruisboogmoord. Dat heeft de raadkamer in Brugge beslist. Jordy V. trok op 1 mei naar de woning van slagerszoon Bjorn De Vrieze (28) in Schuiferskapelle, bij Tielt. Hij had net ontdekt dat zijn vriendin, tevens de moeder van z'n twee kinderen, een relatie was gestart met de man. In de woning bracht V. De Vrieze om met een kruisboog van zo'n 30 centimeter groot. Naar eigen zeggen schoot V. het slachtoffer "per ongeluk" dood en had hij enkel de bedoeling om hem wat bang te maken. Het moordwapen dumpte hij achteraf rijdend vanuit z'n wagen. Op 19 juni vond aan de woning van het slachtoffer een reconstructie plaats van de feiten. (SDVO)